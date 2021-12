Saiba quem é a mais nova confirmada no camarote BBB22

A influencer digital já passou por todas as fases do processo para entrar no reality e até assinou o contrato com a emissora. Ou seja, agora só resta esperar até o início do programa.

Além de Sammy, alguns nomes já foram confirmados por esta coluna, como Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Mari Saad e Ellen Roche. Além deles, muito se especula nas redes sobre a participação de Mc Loma, principalmente após ela ter mudado o visual durante esta semana.

O reality show com a casa mais vigiada do Brasil começa no próximo dia 17/01 e promete grandes emoções com um elenco de celebridades bem variado.