Secretários presos, Gusttavo Lima no AC, demissão no governo e outras; veja as mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Com valor de até R$ 20 mil; veja quanto as prefeituras do AC pagarão de abono a professores

O pagamento do abono a servidores da Educação da rede estadual de educação do Acre foi anunciado esta semana pelo governador Gladson Cameli (PP) que enviou um projeto de Lei para a Assembleia Legislativa do Acre que autoriza ao pagamento de R$ 16.609,18 a profissionais da área. Terão direito a receber o inédito benefício 8.530 contratos, totalizando R$ 161,1 milhões em investimentos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Estudante de medicina conta terror ao ver amigo agonizando enquanto sargento lhe apontava arma

O estudante de medicina Kaik, de 25 anos, contou ao ContilNet o terror que viveu na noite deste sábado (27), no bar QIV, em Epitaciolândia, quando seu amigo que também estuda medicina, Flávio Endrewis de Jesus, de 31 anos, foi baleado por um sargento da Polícia Militar do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Homem é encontrado amarrado e com marcas de bala em ramal no interior do Acre; imagens fortes

O corpo de um homem ainda não identificado foi achado com as mãos amarradas e com perfurações de tiros, na manhã desta segunda-feira (29), dentro do Igarapé Grande, no Ramal Progresso, na zona rural do município de Acrelândia, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Sena Madureira: secretário de Mazinho é alvo de operação de combate a desvio de combustível

Duas ordens de prisão partindo da Polícia Civil prenderam o secretário da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (Semur), Jeocundo César, e uma segunda pessoa – supostamente sua secretária – durante a operação “Combustol” que investiga desvio de combustível. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Bocalom anuncia abono de R$ 9.500 mil para servidores da educação; veja quem tem direito

Após reunir-se com secretários de Finanças, Antônio Cid, da Casa Civil, Valtim José, Gestão, Douglas Jonathan Santiago, e de Educação, Nabiha Bestene, o prefeito Tião Bocalom (PP), anunciou na noite desta quarta-feira (1), o pagamento do abono para os professores da rede municipal com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

EXCLUSIVO! Considerada a maior e mais luxuosa do AC, suíte de Gusttavo Lima já recebeu Bolsonaro e ContilNet revela valor de diária

O cantor Gusttavo Lima ficará hospedado na suíte mais luxuosa do Acre e o site ContilNet teve acesso exclusivo ao local na manhã desta quarta-feira (1). A suíte já recebeu todos os presidentes do Brasil que estiveram no Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Prefeito Tião Bocalom efetiva secretária de Saúde interina e Frank Lima é exonerado do cargo

O secretário municipal de saúde afastado Frank Lima não voltará ao cargo. É o que revelam decretos do prefeito Tião Bocalom (PP) publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), na seção destinada ao Município, efetivando a secretária substituta Sheila Andrade Vieira e com a exoneração de Frank Lima com efeitos retroativos ao mês de novembro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gusttavo Lima é flagrado malhando em academia de Rio Branco

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, que fez um show pra uma multidão ontem em Rio Branco, foi flagrado malhando em uma academia de Rio Branco no início da tarde desta quinta-feira (2). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

“O MPAC não pode receber ordens de governo nenhum”, diz futuro procurador-geral do órgão

O ContilNet entrevistou nesta semana o futuro procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Danilo Lovisaro. O gestor conduzirá um dos órgãos mais importantes do Estado pelos próximos dois anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Governo torna oficial exoneração de Rutemberg; Nayara Lessa assume a Secom

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3) a exoneração do ex-secretário de Comunicação do governo Gladson, Rutemberg Crispim. CONFIRA NA ÍNTEGRA.