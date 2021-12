Sicredi Biomas realiza Encontro Regional do Programa A União Faz a Vida

A Sicredi Biomas realizou nesta quinta-feira (16/12) a segunda edição do Encontro Regional do Programa a União Faz a Vida, através de uma Live, que contou com a participação de educadores que fazem parte do programa, diretoria e colaboradores da Cooperativa. Durante o evento também teve palestras com Lilian Bacich, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, que falou sobre o desenvolvimento da autonomia e protagonismo dos alunos através do PUF e de Marcos Meier, psicólogo, mestre em educação e escritor, que trouxe reflexões sobre os jovens e o sentido da vida.

Atualmente, o PUFV está presente efetivamente em cinco cidades dos estados de Mato Grosso e Acre, que são: Araputanga-MT, Comodoro-MT, Pontes e Lacerda-MT, São José dos Quatro Marcos-MT e Cruzeiro do Sul-AC. A meta da Cooperativa é expandir o programa para todas as cidades onde a Sicredi Biomas atua. A previsão é ter uma escola por município até o final de 2022, atingindo cerca de 22 mil alunos e 1500 professores.

Desde 1995 o Programa A União Faz a Vida (PUFV) age por meio da educação financeira cooperativa e desenvolve os princípios de cooperação e cidadania para crianças e jovens brasileiros, a fim de transformar suas vidas e a realidade de suas famílias e comunidade. Presente em 360 cidade e sete estados, anualmente, mais de 280 mil crianças são impactadas pelos projetos desenvolvidos em cerca de 1900 instituições educacionais espalhadas por todo o território nacional.

O objetivo do programa é desenvolver cidadãos cooperativos, valorizando os saberes, as atividades coletivas e o exercício da cidadania. Somente em 2021, mais de 11 mil alunos e 800 professores foram impactados positivamente pelas atividades incrementadas através do PUFV, chegando a marca de 200 projetos desenvolvidos em toda a área de atuação da Sicredi Biomas.

Para o assessor de Desenvolvimento do Cooperativismo Eber Ostemberg, “os excelentes resultados obtidos pelo PUFV em 2021 se deram por conta da colaboração e empenho dos educadores”. Ele finaliza parabenizando os professores e assessores que em um período tão difícil se mantiveram firmes no compromisso de acreditar na educação.

Eduardo Ferreira, presidente da Sicredi Biomas, fala que “o papel da Cooperativa é contribuir para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade e a educação é a ferramenta mais eficaz para que haja essa transformação”. Eduardo espera continuar contando com o apoio e o empenho de vocês para que o Programa A União Faz a Vida chegue a mais pessoas e mude a realidade das nossas comunidades.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).