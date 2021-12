SRAG no Acre, número de óbitos por covid reduz em um mês e mais: a sexta-feira no ContilNet

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta sexta-feira (3) no ContilNet.

Alerta: Fiocruz aponta tendência de alta em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no Acre

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou nesta quinta-feira (3) um boletim relativo à semana epidemiológica 47 (de 21 a 27 de novembro) sobre a incidência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o país. Leia na íntegra.

Em um mês, AC reduz número de óbitos por covid em quase 60%, mas registra aumento em casos

Em novembro de 2021, o Acre voltou a registrar aumento no número de casos de covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Veja mais.

Morador que já enfrentou sete alagações em Sena Madureira teme 2022: ‘Só nos resta pedir a Deus’

Mesmo com o nível das águas do rio Iaco bem abaixo da cota de alerta no presente momento, os moradores do Bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira, já demonstram preocupação com o que pode acontecer no ano que vem, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março quando, historicamente, a enchente dos rios atinge a nossa região. Leia na íntegra.

AC registra dois novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas; 5 pessoas seguem internadas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 2 novos casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira , 3 de dezembro. O número de infectados subiu para 88.225, em todo o estado. Saiba mais.

Familiares de estudante baleado por sargento do trisal no AC realizam campanha para custear gastos com processo

Familiares do acadêmico de medicina Flávio Endres Ferreira, de 30 anos, baleado pelo sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC) Érisson Nery no último dia 27 de novembro em Epitaciolândia (AC), estão realizando uma ‘vakinha’ na internet para custear gastos processuais contra o acusado. Leia mais.