‘Vamos Juntas’: projeto que busca impulsionar campanhas eleitorais femininas visita o Acre

Com objetivo de fortalecer a relação entre o movimento e política, o Vamos Juntas realiza uma busca ativa nacional por lideranças femininas, passando pelo Acre nesta quarta-feira, 15. A representante do movimento e diretora de projetos do Instituto Vamos Juntas, Larissa Alfino, esteve com a vereadora Michelle Melo (PDT), que é uma das lideranças no Acre.

De acordo com Larissa Alfino, o projeto, de abrangência nacional, pretende eleger mulheres na política através de mentorias políticas individuais de forma gratuita e online, além de apoio contábil e jurídico, suporte psicológico, trilhas de capacitação, formação para equipes, entre outros serviços.

O movimento suprapartidário busca capacitar, incentivar e acolher candidatas por meio de rede de apoio e técnico de mulheres que querem se candidatar para o próximo ano. Com a Jornada de Líderes Vamos Juntas 2022, duzentas mulheres podem fazer parte dessa rede de acolhimento, basta realizar as inscrições até o dia 10 de janeiro, através do site https://bit.ly/inscricaovamosjuntas. O Instituto priorizará a candidatura de mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência no processo.

Para participar, o projeto procura mulheres com perfil de liderança, que possuam valores que estejam em consonância com os pilares democráticos, não tenham impedimentos eletivos conforme a Lei da Ficha Limpa e tenham a ambição de se candidatarem para qualquer cargo nas próximas eleições.

“São cerca de 25 parceiros entre redes, grupos e ONGs e a nossa expectativa é que mulheres sejam fortalecidas por uma rede de acolhimento durante todo processo eleitoral e se sintam preparadas para uma campanha mais competitiva. Vereadoras e prefeitas com mandato também podem se inscrever”, explica Alfino.

De acordo com a vereadora Michelle Melo (PDT), o relacionamento entre o Vamos Juntas e a política dá esperança de futuramente ter o parlamento formado por 50% homens e 50% mulheres. “A relação com o movimento Vamos Juntas na política é uma relação de apoio, que faz com que as lideranças femininas se sintam, de fato, prestigiadas quando elas decidem ser candidatas e decidem ocupar esses locais de poder de tomada de decisão, então é um relacionamento profissional, amistoso e acima de tudo, um relacionamento de esperança”, afirma.

Além da rede de acolhimento para futuras candidatas, as mulheres que estão no processo de tomada de decisão sobre candidaturas, o movimento lançou o #QueroVocêCandidata, uma rede de troca de inseguranças e acolhimento via Telegram. As participantes terão acesso a uma programação exclusiva de conversas e materiais de apoio.

Esse é o segundo ano de atuação do Vamos Juntas. Em 2020, o projeto ofereceu 500 horas de atividades e formação para 51 campanhas femininas. Como resultado, elegeu 11 vereadoras nas cinco regiões do país e contou com uma rede de apoio robusta: cerca de 25 parceiros entre redes de organizações, grupos e ONGs de mulheres e 51 mentores pluripartidárias para candidatas, entre eles, a Senadora Simone Tebet (MDB-MS), a Deputada Federal Áurea Carolina (PSOL-MG), Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), Ilona Szábo (Presidente do Instituto Igarapé-sem partido), Alessandro Vieira (CIDADANIA-SE).