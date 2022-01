Atriz tem grave acidente e quebra o pescoço ao entrar em piscina

Nesta terça (04), uma atriz, cantora e modelo de 23 anos, utilizou as redes sociais para expor detalhes a respeito um grave acidente que sofreu recentemente.

Isso porque a australiana Alli Simpson quebrou o pescoço ao mergulhar em piscina rasa em resumo durante o Réveillon. A irmã do cantor Cody Simpson além disso encaminhou-se para um hospital onde, fora ser imobilizada por causa da lesão. A atriz, contudo, também descobriu estar com Covid-19.

“Mergulhei em uma piscina rasa e bati com a cabeça no fundo. Na véspera de Ano Novo, fiz raios-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética para descobrir que tenho duas fraturas graves no pescoço”, declarou a famosa. “Nenhuma cirurgia imediata foi necessária”, comentou ela dessa forma.

Ainda sobre a Atriz

“Fui enviada para casa com um colar rígido para o pescoço que estarei vivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana nos próximos quatro meses”, relatou. Alli Simpson também aproveitou agradeceu os doutores por acudi-la, seus parentes, por cuidá-la, e todos os mimos que recebe dos fãs. “Tenho uma nova vida e serei eternamente grato por não ter sido pior!”, comentou em suma a atriz.

“Obrigada a todos os meus amigos e família, constantemente me enfrentando, cozinhando refeições e envio de presentes gentis para mim. E muito obrigado a todos os paramédicos e equipe médica por me ajudarem. Isso significa mais do que você imagina”, finalizou.