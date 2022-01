Carnaval 2022, goleiro do Andirá, redução em mortes violentas no AC e mais: veja o que foi destaque nesta quinta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira, (6) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Mortes violentas: Acre registra redução de mais de 40% em 2020, segundo relatório do MPAC

O Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), do Ministério Público do Acre (MPAC), divulgou nesta quarta-feira (5), um estudo que mostra que 2021 terminou com uma redução de 41% no índice de Mortes Violentas Intencionais no Acre, quando morreram 190 pessoas em decorrência de crimes violentos. Em 2020, o toral foi de 322 pessoas. Saiba mais.

Goleiro do Andirá-AC recebe onda de apoio na internet após ser substituído na Copinha e sair chorando de campo

O goleiro reserva do time sub-20 do Andirá-AC, Eduardo Silva, mais conhecido como Tomate, teve sua vida transformada em menos de 24 horas. Isso porque na última partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior do time acreano contra o Atlético-MG, mais especificamente na hora de um pênalti contra o time, o reserva foi substituído por Carlos, que acabou não impedindo o gol. As câmeras que transmitiam, focaram na reação do acreano, que logo saiu do campo para o banco dos reservas e começou a chorar. Leia na íntegra.

Testemunhas de caso Emely, garota que teria sido empurrada de carro por namorado, depõem na Delegacia da Mulher

O pai e duas testemunhas que socorreram a estudante Emely Juliana, de 22 anos, no momento em que ela caiu de um caro em movimento, no último dia 26 de dezembro, foram ouvidos nas últimas horas na Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (Deam), que investiga o caso. O namorado da jovem Lucas Oliveira, de 26 anos, que está preso, é o principal suspeito de empurrar a estudante para fora do carro ao mesmo tempo em que acelerava o veículo. Veja mais.

Bocalom e Gladson dizem que ‘é muito cedo’ para decidir sobre realização do carnaval em 2022

Sete capitais brasileiras e alguns outros Estados já cancelaram o carnaval de 2022 por conta da pandemia da covid-19 e o surgimento de novas variantes. Saiba mais.

Mais de 51 mil famílias em vulnerabilidade social no Acre receberão Auxílio Gás a partir do dia 18

O Auxílio Gás é um programa federal implementado por meio do decreto n° 10.881, de 2 de dezembro de 2021, na busca de diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda, promovendo qualidade de vida a brasileiros em situação de vulnerabilidade. Leia na íntegra.