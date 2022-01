Comissões do Corpo de Bombeiros e PM devem estudar aumento de idade máxima para concurso nesta quarta

Após apresentado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) um Projeto de Lei (PL) de autoria do deputado Jenilson Leite, que aumenta de 30 para 35 anos a idade máxima para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, uma comissão formada por membros dos dois órgãos decidiu estudar a proposta.

Em entrevista concedida ao ContilNet, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros no Acre, coronel Carlos Batista, informou que a reunião com as equipes deve acontecer nesta quarta-feira (11) para estudar o projeto.

O líder do governo na Aleac, Pedro Longo, pediu vista do PL de Jenilson por considerar que qualquer alteração na corporação deve partir do executivo e não do legislativo, como confirmou Batista.

“É um projeto que deve ser avaliado, no primeiro momento, pelas corporações, com muito cuidado e cautela. Existem posicionamentos técnicos diversos sobre a questão, mas vamos verificar cuidadosamente o projeto”, afirmou o comandante-geral.

O que as comissões decidirem será encaminhado em forma de parecer à Casa Civil para, em seguida, ser enviado à Aleac como proposta pelo Governo do Estado.

Não foi dado nenhum prazo para finalização do levantamento por parte do grupo, mas o entendimento deve ser concluído nos próximos dias.

O assunto ganhou repercussão nos últimos dias por conta do lançamento do edital de concurso público com vagas para bombeiros no Estado.

“O Poder Executivo pode encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de Lei que amplie a idade de 18 a 30 anos para 18 a 35 anos e fazermos uma votação extraordinária e ele reeditar o edital. Isso é possível”, pontuou Jenilson Leite.