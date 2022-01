Concurso oferece 4.652 vagas no Programa Médicos pelo Brasil

Saiu o edital do novo concurso que visa preencher 4.652 vagas no Programa Médicos pelo Brasil. A seleção é realizada por meio da Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps).

A agência operacionaliza o Médicos pelo Brasil, o programa que substituiu o Mais Médicos. Por meio do edital, são oferecidas oportunidades para profissionais com graduação em Medicina e registro no conselho regional.

Há vagas para os cargos de tutor médico e médico de família e comunidade, ambos com vencimentos acima de R$12 mil e de até R$18 mil. As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do país.

Conforme o edital, os tutores serão integrados ao quadro de empregados médicos da Adaps, a partir da presente seleção, enquanto os médicos serão admitidos e integrados ao curso de formação da Agência.

No curso, eles irão cumprir a etapa eliminatória e classificatória preliminar, o estágio experimental remunerado, além das fases necessárias para a efetivação enquanto médico do quadro da Adaps.

Confira o edital do concurso

Inscrições serão aceitas até fevereiro

As inscrições para o concurso do Programa Médicos pelo Brasil já estão abertas por meio do site do IBFC . Os interessados poderão se inscrever até as 23h do dia 6 de fevereiro.

Para participar da seleção é preciso pagar uma taxa de R$53. O período para a solicitação de isenção terminou no último dia 12.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps)

: Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps) Cargos : tutor e médico de família

: tutor e médico de família Vagas : 4.652

: 4.652 Requisitos : nível superior

: nível superior Remuneração : entre R$12 mil e R$18 mil

: entre R$12 mil e R$18 mil Inscrições : de 10 de janeiro a 6 de fevereiro

: de 10 de janeiro a 6 de fevereiro Provas: 6 de março

Concurso Médicos pelo Brasil terá provas em março

Os candidatos inscritos no concurso para o Programa Médicos pelo Brasil serão avalias por meio de provas objetivas e de títulos.

A primeira fase será o exame de títulos, para os concorrentes ao cargo de tutor. O envio dos documentos está previsto para os dias 7, 8 e 9 de fevereiro.

Já a prova objetiva ocorrerá nas 27 capitais brasileiras, no dia 6 de março. O exame será realizado no turno da manhã, para os candidatos ao posto de tutor, e da tarde, para os concorrentes ao cargo de médico de família.

Ao todo, os candidatos terão quatro horas para responder a 50 questões, sendo elas de Língua Portuguesa (cinco), Conhecimentos do SUS (15) e Conhecimentos Específicos (30).

Será considerado habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, 40% do total de pontos da prova objetiva. Os aprovados, no posto de tutor, terão os títulos avaliados.