Concursos abertos têm 214 mil vagas nesta segunda semana do ano

O ano de 2022 já iniciou com muitas oportunidades quando o assunto é serviço público. Somente nesta segunda semana de janeiro, mais de 214 mil vagas são oferecidas em concursos abertos por todo país.

E não para por aí! Para esta semana, pelo menos mais dois editais estão confirmados. Na próxima segunda-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai abrir as inscrições para o seu novo concurso IBGE, com 192 vagas temporárias.

Já no Acre, o governador Gladson Cameli prometeu a publicação do edital do concurso Bombeiros AC, com 153 vagas, sendo todas, a princípio, para a carreira de soldado.

Para quem busca outras carreiras, no entanto, oportunidade é o que não falta. De Norte a Sul do país, diversos órgãos estão com inscrições abertas.

Conforme levantamento da Folha Dirigida, cargos de nível fundamental se destacam, com 85% das vagas (183.249). Em todas as regiões, o Norte desponta, com 98% do número de oportunidades, reunindo, ao todo, 210.503 postos.

Confira abaixo os destaques!

Concursos nos últimos dias de inscrição

IBGE

Além do edital previsto para segunda, 10, o IBGE já deu início aos processos seletivos que visam ao Censo Demográfico 2022.

Os editais publicados, em dezembro, por meio do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), contam com 1.812 vagas temporárias, sendo todas de nível médio e com ganhos de até R$4.135,27.

Neste caso, são oferecidas vagas para os cargos de agente censitário de administração e informática (1.781 vagas) e coordenador censitário de área (31 vagas).

As inscrições seguem abertas até as 23h59 da próxima segunda, 10, no site do IBFC . As taxas custam R$44 (agente) e R$66 (coordenador) e devem ser pagas até 11 de janeiro.

ANM

Ainda no âmbito federal, a Agência Nacional de Mineração oferece 40 vagas nos Estados de Minas Gerais (17), Pará (seis), Mato Grosso (duas), Bahia (duas) e São Paulo (duas), além do Distrito Federal (dez).

Todas as oportunidades do concurso ANM são para a carreira de especialista em recursos minerais, que exige graduação em: Geologia e Engenharia (Geológica, Hídrica, de Minas, Civil, Ambiental ou Florestal).

Os aprovados irão atuar com jornadas de 40 horas e terão ganhos de R$9.909,30. Os contratados serão alocados em uma das seguintes capitais escolhidas no momento da inscrição: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Salvador e São Paulo.

As inscrições para o concurso ANM seguem abertas até as 18h da próxima segunda-feira, 10, por meio do site do Cebraspe , organizador. Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$132.

Idaf ES

Outra seleção que finaliza as inscrições na próxima segunda-feira, 10, é a do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo.

Ao todo, o concurso Idaf ES conta com 15 vagas imediatas mais cadastro de reserva para o cargo de fiscal estadual agropecuário, que exige o nível superior. Os salários iniciais são de R$5 mil.

As inscrições devem ser feitas no site do IDCAP , organizador. A taxa é de R$52 e deve ser paga até o próximo dia 11.

Confira os destaques entre os concursos abertos

IBGE

Outra seleção que se encontra aberta é a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que visa ao Censo Demográfico 2022. Ao todo, são oferecidas 206.891 vagas temporárias em todo o país, com oportunidades para os seguintes cargos:

Nível fundamental: recenseador (183.021 vagas); e

recenseador (183.021 vagas); e Nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Os ganhos mensais são de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

Até o momento, o concurso já atraiu 650 mil inscritos. O prazo para candidatura fica aberto até o próximo dia 21, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora. As taxas são de R$60,50 (agentes) e R$57,50 (recenseador).

EPE

No próximo dia 12, serão abertas as inscrições para o novo concurso EPE. Ao todo, a Empresa de Pesquisa Energética seleciona para o preenchimento de 136 vagas, sendo 17 imediatas e 119 em cadastro de reserva.

Todas as oportunidades são para atuação no Rio de Janeiro, mas haverá provas nas cidades de Brasília e São Paulo, além da capital fluminense.

As oportunidades são para as carreiras de analista de gestão corporativa e analista de pesquisa energética. Ambas, exigem o nível superior nas especialidades relacionadas no edital.

De acordo com o edital, o salário básico para todos os cargos é o mesmo, correspondente a R$11.505,45. Os interessados poderão se inscrever, até o dia 10 de fevereiro, por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora. A taxa é de R$125.

PM SP

A Polícia Militar de São Paulo também seleciona para o seu concurso PM SP, que conta com 220 vagas para o cargo de aluno-oficial.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$3.310,13 e serão contratados conforme o regime estatutário, que assegura a estabilidade.

Além do nível médio, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos (exceto para servidores da corporação) e altura mínima de 1,60m (homens) ou de 1,55m (mulheres).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site da Fundação Vunesp , organizadora, até as 23h59 do dia 20 de janeiro. A taxa é de R$130.

Sefaz SE

Na área Fiscal, destaque para o concurso Sefaz SE 2022, com 50 vagas para a carreira de auditor técnico de tributos, sendo dez imediatas e 40 para a formação de um cadastro reserva.

Para concorrer, é preciso ter curso de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Engenharia, Direito, Economia, Estatística ou Sistema de Informação.

A carreira proporciona remuneração de R$9.400 para jornada de 30 horas. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, 10, por meio do site do Cebraspe , organizador.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 6 de fevereiro. A taxa para participar é de R$210.