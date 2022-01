Covid-19, greve dos médicos, Rio Iaco e mais: veja o que foi destaque nesta quinta-feira

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira (13) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Bocalom se reúne com MPAC e decide convocar médicos grevistas por conta de surto de influenza e Covid

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), convidou o promotor de Direito à Saúde do MPAC, Gláucio Oshiro, para uma reunião na manhã desta quinta-feira (13). O objetivo do encontro foi tratar sobre o surto de influenza e do aumento dos casos de Covid na Capital. Saiba mais.

Após alta procura, prefeitura de Rio Branco decide testar apenas pessoas com sintomas da covid-19

Em nota técnica divulgada nesta quinta-feira (13), a Prefeitura de Rio Branco decidiu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e do Departamento de Vigilância Epidemiológica, que só serão testadas contra covid-19 nas unidades de saúde da capital acreana as pessoas que manifestarem sintomas da doença a partir do segundo dia após o aparecimento desses. Leia na íntegra.

Em Sena Madureira, nível das águas do rio Iaco está bem abaixo da cota de alerta

Dados emitidos nesta quinta-feira (13), pela Defesa Civil de Sena Madureira, apontam que o nível das águas do rio Iaco se encontra bem abaixo da cota de alerta, tranquilizando as famílias que moram em regiões alagadiças. Nesta quinta, a régua amanheceu medindo 6,55 metros, sendo que a cota de alerta é de que 14 metros. Saiba mais.

Com resultados represados, Acre registra quase 500 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Mesmo sem registrar óbitos nesta quinta-feira (13), o boletim epidemiológico diário da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) surpreendeu os acreanos com quase 500 casos de covid-19 notificados nas últimas 24 horas. Leia mais.

Tiktoker do AC salva amantes da morte ao ver esposa entrando armada em motel de Rio Branco; relato viraliza

Uma história um tanto inusitada viralizou nas redes sociais no início desta semana. O acreano Gilbert Albuquerque, que trabalha com bobinamento, contou em um vídeo sobre um caso de traição de quando trabalhava em um motel na capital, onde ele ajudou um casal de amantes a se livrarem de uma possível tragédia. Veja mais.