Covid: idoso é detido após tomar 8 doses de vacina na Índia

Autoridades na Índia descobriram na semana passada que um idoso chamado Brahmdeo Mandal tomou pelo menos 8 doses de imunizantes contra a covid-19 em 2021. Em entrevista ao jornal The New York Times, o homem disse que os imunizantes ajudaram a amenizar diversas dores crônicas: “Minha dor de cabeça, minha fraqueza geral e meu apetite melhoraram”.

Segundo a polícia do país, ele alega ter tomado 11 doses. Foi descoberto ao tentar ser imunizado na 12ª vez. O representante de Saúde de Madhepura, cidade onde o idoso mora, Amarendra Pratap Shahi, disse à BBC que uma investigação para saber se houve negligência por parte dos funcionários está em andamento.

De acordo com Shahi, parece ter sido uma falha no portal que armazena os dados sobre os vacinados. Ele explica que Madhepura teve problemas com a internet e, por isso, a vacinação em muitas áreas foi realizada “offline”, sem a necessidade de cadastro prévio no sistema.

Mandal declarou ter utilizado seu cartão de vacinação e seu número de celular nas 9 primeiras doses, mas depois passou a usar novas formas de identificação, como o seu título de eleitor e números de amigos e da esposa.

Ele ainda afirma que “quer mais” e continuará buscando mais oportunidades para se vacinar.

A imunização contra a covid-19 na Índia teve início em janeiro de 2021. As principais vacinas são a Covishield e a Covaxin, ambas produzidas no país.