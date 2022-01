Gladson comemora parceria entre Governo Federal e Peru: ‘Mais desenvolvimento para o Acre’

O governador Gladson Cameli (Progressistas-AC) comemorou o acordo entre os presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, e Pedro Castillo, do Peru, que beneficiam o Acre. O governador, em suas redes, afirmou que ambos assinam um acordo muito importante para a exportação da carne brasileira.

“Muito feliz em saber que no dia 3 de fevereiro o presidente Bolsonaro e o presidente do Peru, Pedro Castillo, vão assinar um acordo muito importante para a exportação da carne brasileira. Com isso, poderemos abrir novos mercados e facilitar a nossa produção e exportação, gerando mais desenvolvimento para o Acre”, disse nas redes.

Para Gladson, trata-se de resultado de um trabalho que “começou lá atrás”, com a luta pela construção da ponte sobre o Rio Madeira, “e todos os investimentos de infraestrutura” feitos pelo Governo do Acre.