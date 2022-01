Gottino, após anúncio de saída da Record, denuncia o que viveu em emissora: “Pesado”

O jornalista do Balanço Geral SP da Record, Reinaldo Gottino voltou a falar sobre sua saída da emissora em 2019, isso quando ele pediu para deixar a empresa e aceitou uma proposta da CNN Brasil.

Desse modo, durante uma entrevista para o podcast Inteligência Ltda, de Rogério Vilela, o comunicador comentou pela primeira vez sobre o motivo que o levou a desistir do novo trabalho e o fez voltar para Record, onde está até hoje.

Reinaldo Gottino confessou que se sentiu preso ao modelo do jornalismo da CNN e por isso ele preferiu voltar para a emissora do bispo, onde tem mais liberdade.

Foi ficando pesado, muito puxado pra mim. Quando você entra nesse formato, ele é muito seguro pra emissora. Eu comecei a me sentir preso naquela caixinha. Mas eu estava acostumado com uma coisa mais espaçosa. Pensei assim: ‘Poxa, queria tocar uma coisa diferente’. Era um projeto muito novo. Gostava mais daquele espaço [da Record]“, assim, contou Gottino.

Além disso, o âncora ainda argumentou sobre o estilo do jornal da Record: “É um jornalismo popular, perto das pessoas. Mas o mais importante é a transparência. As pessoas sabem que eu estou falando a verdade, o que eu penso. Tento mostrar para as pessoas que elas são bem-vindas“.

Ainda sobre a CNN, Reinaldo Gottino teve uma pequena desavença com Gabriela Priolli durante o Grande Debate. No momento, ele interrompeu uma fala da comentarista e sua opinião foi vista como ato machista. REINALDO GOTTINO É INTERPRETADO ERRADO PELA WEB E LAMENTA Sendo assim, Gottino lamentou o que a mídia fez com ele: “Me destruíram. A internet potencializou uma coisa como se eu tivesse interrompido e não deixei ela falar. A ideia do mediador é participar pra dar uma temperatura mais elevada. Gosto muito da ideia de debate. […] Foi uma coisa muito chata. Uma pessoa me escreveu assim: ‘você não respeita as mulheres, sei onde seus filhos estudam’. Não estamos preparados para isso ainda. Foi uma pena esse desgaste que aconteceu“.