Incêndio destrói casa de madeira em bairro de Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções destruiu totalmente uma residência de madeira do pedreiro Naildon Freita da Silva, de 43 anos, na tarde deste domingo (9), na Rua Antônio Pessoa Jucá, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Naildon havia acabado de sair da residência onde morava sozinho, quando aconteceu um curto circuito e o fogo consumiu a casa. Moradores da região, com medo que as chamas se alastrassem pelas casas vizinhas, resolveram jogam água para debelar o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi ao local, mas o imóvel já estava totalmente consumido pelo incêndio.

Ao saber do incêndio, o pedreiro voltou para a residência e tudo destruído pelo fogo, não sendo mais possível tirar nada de dentro da casa. No local tinha sofá, televisão, geladeira, bebedouro, guarda roupa, cama, documentos pessoais e todo seu material de trabalho.

O trabalhador pede ajuda para que possa retomar a própria vida. Quem poder ajudar com material de construção e outros materiais, pode entrar em contato pelo número (68) 99250-2751 e falar com Rosana, filha de Naildon. Ou fazer também doações via Pix.

Pix Chave Email: [email protected]

Rosana Carvalho da Silva