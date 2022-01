Irmã de Luan Santana sofre assalto a mão armada em São Paulo

Bruna Santana, irmã do cantor sertanejo Luan Santana, sofreu um assalto a mão armada em São Paulo nesse sábado (8/1).

Por meio de seus Stories no Instagram, ela deu detalhes do incidente, mas acalmou os seguidores e disse que estava bem.

“Hoje, por volta das 13h00, fomos assaltados à mão armada, na região do Jardins, em São Paulo. Graças a Deus foram apenas bem materiais. Fica o alerta. Mesmo com carro blindado, esperaram a gente abrir a porta no valet. o motoqueiro estava com bolsa de aplicativo e visivelmente desesperado”, publicou.

Até o momento, Luan Santana não se pronunciou sobre o assunto.