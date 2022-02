Ministro da Saúde, dose de reforço no AC, PDT e mais: veja o que foi destaque nesta segunda

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (31) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Acre é o terceiro estado com menos pessoas imunizadas com dose de reforço contra Covid-19

A informação de que a maior parte das pessoas que ocupam os leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Acre é formada por não vacinados ou pessoas que não completaram o ciclo de imunização torna-se preocupante quando o Estado aparece nas estatísticas como o terceiro do Brasil com menos doses de reforço aplicadas. Leia aqui.

Ex-secretário Emylson Farias é empossado como novo presidente do PDT no Acre

Quem assume a presidência estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), nesta segunda-feira (31), é o delegado de Polícia Civil e ex-secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias. Veja mais.

Ministro da Saúde já está em solo acreano e cumpre agenda em Sena Madureira

O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, já se encontra em solo acreano. Ele desembarcou pela parte da manhã e deverá permanecer no Estado até esta terça-feira. Leia mais.

Prefeitura e MPAC iniciam operação e mapeiam moradores de rua em situação de risco

Homens e mulheres em situação de rua em Rio Branco estão sendo retirados e internados compulsoriamente no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac). Trata-se de operações desencadeada pela Prefeitura de Rio Branco com o apoio do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) a fim de assistir essas pessoas que faz anos vivem em situação de abandono nas ruas de Rio Branco. Veja na íntegra.

Moradores do Ramal do Romão tapam buracos em rodovia por conta própria: “Estamos abandonados”

Três anos. Este é o tempo em que os moradores da Vila Aquiles Peret, em Rio Branco, estão pedindo por melhorias no Ramal do Romão, mas que não estão tendo as demandas atendidas pelo Poder Público. Em registros enviados à redação do ContilNet, é possível ver os populares se movimentando para tapar os buracos existentes da rodovia. Saiba mais.