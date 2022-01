Ônibus em RBR, suspensão da greve dos médicos, carnaval 2022 e mais: veja o que foi destaque nesta terça

Chegou o momento de ficar mais informado nesta terça-feira (18) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Médicos anunciam suspensão de greve em Rio Branco por questões humanitárias: ‘Priorizar o povo’

Por questões humanitárias, os médicos da rede básica de Rio Branco decidiram suspender a greve de forma temporária para reforçar o atendimento das unidades de saúde. O anúncio foi feito pela assessoria de comunicação do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC). Leia na íntegra.

Chega ao Acre mais 7,2 mil doses do imunizante pediátrico contra Covid-19

O segundo lote contendo 7,2 mil doses das vacinas pediátricas da Pfizer no estado do Acre chegou na noite da última segunda-feira (17), no Aeroporto Internacional de Rio Branco. O imunizante é destinado ao público infantil de 5 a 11 anos. Saiba mais.

Ao cancelar Carnaval, Gladson pede ampliação de leitos nos hospitais e não descarta lockdown

O governador Gladson Cameli e a secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, promoveram uma coletiva à imprensa na manhã desta terça-feira (18), no Palácio Rio Branco. Veja mais.

Após dois dias paralisadas, empresas de ônibus voltam a operar em Rio Branco

As empresas de ônibus que haviam paralisado seus serviços em Rio Branco voltaram a operar nesta terça-feira (18). A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Rio Branco. Os veículos estavam há dois dias sem circular pela cidade. Leia na íntegra.

Acre é o quinto estado com maior índice de desmatamento em 2021, diz relatório

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) publicou na última segunda-feira (17), dados referentes às extensões da Amazônia desmatadas em 2021. Segundo o relatório, que mostrou que de 2020 para 2021 o desmatamento cresceu em 29%, cerca de 10.362km² de mata nativa sumiram do mapa, o equivalente a pelo menos, metade do estado de Sergipe. Saiba mais.