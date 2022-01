Polícia Militar age rápido e prende assaltante com arma de fogo em Rio Branco

Uma ação rápida e eficiente de policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM), na manhã desta quarta-feira, 5, resultou na prisão em flagrante de um assaltante de 30 anos, com objetos roubados e uma arma de fogo. A prisão ocorreu na rua Floriano Peixoto, na capital acreana.

Os militares realizavam patrulhamento no bairro Bosque, quando encontraram uma mulher vítima de roubo. Ela teve a bolsa, dinheiro e celular roubados por um homem armado que estava em uma bicicleta.

De posse da características do suspeito, imediatamente a guarnição iniciou as buscas e logo localizou o homem. Com ele, os militares apreenderam uma escopeta calibre 28, com um cartucho intacto e recuperaram os objetos roubados.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.