Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva serviços do SUS até empresas e instituições

Teve início nesta quinta, 20, mais um programa de saúde itinerante da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Intitulado ‘Mãos que cuidam do Trabalhador”, o programa levará quinzenalmente profissionais e serviços de saúde diretamente das empresas e instituições de Cruzeiro do Sul.

A ideia é levar todos os serviços do SUS diretamente aos trabalhadores, facilitando o acesso aos programas e serviços ofertados pela atenção básica. O objetivo é fazer com que o horário de trabalho nãos seja um impedimento para que os trabalhadores cuidem de sua saúde.

“A atenção básica de saúde é de cunho preventivo. Sabemos que muitos trabalhadores estão nos horários de trabalho, por isso fizemos um planejamento para que a saúde chegue aonde está o trabalhador. O SUS não se faz apenas nos postos de saúde, se faz em qualquer lugar aonde se chegue com a equipe de saúde, desde o acolhimento até as ofertas de saúde”, explicou a secretária de saúde Valéria Lima.

Entre os serviços levados até o local de trabalho estão diferentes serviços de imunização, coleta de PCCU, atendimento de enfermagem, saúde da mulher com ginecologistas, cadastro para tratamento e medicação de tabagismo, aferição de pressão, testagem rápida de DST e glicemia de todas as coordenações. O objetivo é oferecer o serviço duas vezes ao mês para diferentes empresas e instituições. O programa envolve 25 servidores de todas as coordenações da secretaria.

A primeira edição do programa atendeu aos funcionários do Supermercado Cameli realizando um total de 155 atendimentos divididos entre as diferentes coordenações e programas presentes na ação. Do Programa de Saúde do Homem foram realizadas cinco consultas de enfermagem, e cinco agendamentos de PSA, do Programa de Saúde da Mulher foram realizadas 14 consultas de enfermagem, sete agendamentos para PCCU e outros sete agendamentos para ginecologista. Da Coordenação Epidemiológica foram realizados 87 testes rápidos no total de 87 entre hepatites virais, HIV e Sífilis. Do programa de controle de hipertensão, diabetes e tabagismo foram realizadas 19 aferições de PA e dez testes de glicemia, além de orientações para quem deseja controlar o tabagismo. Do PNI foram aplicadas 25 doses de vacinação contra a Covid sendo 1 de primeira dose, nove de segunda e 15 de terceira. O total de atendimentos foi de 155.

José Édipo, 32 é funcionário do Supermercado Cameli há dois anos. Seu horário de trabalho coincide com o horário de funcionamento dos postos de saúde.

“As pessoas as vezes não conseguem ir até lá, horário que a gente sai não dá tempo de chegar no posto, por isso é muito bom esse esforço de virem para até a gente”, explica.

José recebeu a segunda dose de vacina contra a Covid 19.

“Todos os programas que estão sendo desenvolvidos em caráter itinerante estão sendo um sucesso. Um sucesso para as pessoas que passam a ter acesso aos seus direitos como cidadão, como um sucesso para a gestão, que cumpre o seu objetivo de chegar até as pessoas. Assim tem sido com o programa saúde na comunidade e com a assistência social. Com este programa de saúde do trabalhador queremos alcançar as pessoas diretamente em seus locais de trabalho, porque sabemos como é a vida do trabalhador que muitas vezes sai cansado depois de um dia de trabalho e às vezes acaba descuidando da própria saúde. Por isso estamos estendendo essas ações da secretaria, algo que traz benefícios para todos, especialmente para as famílias dos trabalhadores”, disse o prefeito Zequinha Lima.