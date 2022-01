Rodrigo Faro escandaliza e surge de calcinha torando em foto divulgada: “Não tem erro”

Rodrigo Faro já é um grande nome entre os maiores apresentadores da televisão brasileira. No entanto, além de todo sucesso que o apresentador já faz, ele ainda parece estar querendo a mesma sorte que a influenciadora Virgínia Fonseca e a ex-BBB Juliette Freire.

Em resumo, Rodrigo Faro fez uma piada, utilizando um assunto sobre ambas influenciadoras que esteve em alta. Isso porque, dias antes da virada do ano, surgiram dúvidas na web a respeito de qual calcinha Juliette havia virado o ano de 2020 para 2021, já que a moça foi campeã do reality show. Além de Juliette, Virgínia foi outra famosa que revelou a cor da calcinha.

Vale lembrar que Virgínia e Juliette são donas dos perfis mais engajados no Twitter no Brasil, e, além disso, ganharam diversos prêmios e muito dinheiro no ano que passou. Dessa maneira, Rodrigo Faro decidiu usar as cores que as duas musas usaram durante a virada, fazendo uma brincadeira.

O apresentador publicou um clique mostrando as laterais de calcinhas à mostra na cintura. Assim sendo, ele disse, sensualizando: “Nada de cueca velha comprada no supermercado. Nessa virada para 2022, usei uma calcinha bege igual a da Juliette e outra rosa igual a da Virginia… Agora vai!”, escreveu. Ainda os comentários, os internautas se divertiram com o bom humor do comunicador. “Mas tu já é milionário, tem nem graça. Feliz Ano-Novo”, “Adoro seu senso de humor”, “Não aguento você”, “Maravilhoso demais”, “Acho que o Faro joga nos dois times”, “Lindo de qualquer jeito”, “Assim não tem erro, né?”‘, disseram alguns.

Rodrigo Faro é detonado por Sonia Abrão

Recentemente, o contratado da Record foi criticado pela apresentadora do A Tarde é Sua, da RedeTV!, Sonia Abrão. No entanto, não é nada pessoal. A comunicadora apenas não gostava do trabalho de Faro envolvendo o reality show A Fazenda 13.

“Com o final de A Fazenda, o programa do RODRIGO FARO, na RECORD TV, deve voltar ao normal e deixar de ser tãooooo chato! O que salva é o “CANTA COMIGO TEEN”, que continua excelente e onde o apresentador manda muito bem!”, escreveu ela através do seu quadro “Eu Acho”.