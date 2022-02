Busca pelo vice ainda não entrou na pauta prioritária dos pré-candidatos ao Governo no Acre

Pisando em ovos

Os principais postulantes ao Governo do Acre têm se movimentado pouco quando o assunto é a busca por um vice. O problema, é que além da janela partidária, quando há o troca-troca de siglas, neste ano há também o fator “federação”, que está travando toda e qualquer negociata. Estão pisando em ovos.

Confortável

O governador Gladson Cameli (PP) é o que está em situação mais confortável entre os pré-candidatos. Assim como na disputa pela vaga ao Senado na sua chapa, não lhe faltam pretendentes para a vaga de vice. Inclusive, há quem diga que vai sair dali daquele amontoado de pré-candidatos ao Senado o seu ou a sua vice.

Mulher

Há alguns meses, uma fonte palaciana me garantiu que o governador iria indicar uma mulher para ocupar a vaga de vice. Perguntei e o governador desconversou, disse que só ia pensar em vice quando o momento político pedisse. O certo é que desde o ano passado que vem surgindo especulações sobre os possíveis vices de Gladson, e muitos desses nomes são de mulheres. Fernanda Hassem (PT), Mailza Gomes (PP), Socorro Neri (PSB) e mais recentemente Márcia Bittar (Sem partido) foram alguns desses nomes ventilados nos bastidores.

Investindo

Já pelo lado do senador Sérgio Petecão (PSD) não há muitas informações. Nem o senador entrega o jogo e nem nos bastidores há especulações a respeito da busca por um vice. A única informação que tenho é que o senador tem investido forte para ter o deputado estadual e também pré-candidato ao Governo, Jenilson Leite (PSB), ao seu lado.

Difícil

Porém, com a federação partidária entre PT e PSB perto de ser concretizada, fica muito complicado para Petecão ter Jenilson em sua chapa, seja como vice ou como candidato ao Senado. A única alternativa seria uma hipotética chapa com Petecão e Jenilson como Governador e vice, e Jorge Viana (PT) para o Senado. Nada na política é impossível.

Médicos

Quando o alvo é o pré-candidato socialista ao Governo, as informações também são poucas sobre a busca por um vice. O deputado Jenilson Leite chegou a ter algumas reuniões com a vereadora da Capital, Michelle Melo (PDT), onde surgiu um burburinho de que a vice-presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco poderia emplacar uma aliança com Jenilson. A curiosidade aqui é que ambos são médicos, seria uma chapa puro sangue da saúde.

JV

O ex-senador Jorge Viana tem o cenário menos claro com relação aos pré-candidatos. Primeiro porque nem ele e nem o PT chegaram a um acordo sobre o cargo que ele irá disputar, se Governo ou Senado. E segundo porque com o cenário de federação, o PT não decide nada sozinho.

Se movimentando

Dos pré-candidatos ao Governo, o que colocou seu nome no páreo há menos tempo foi o vereador Emerson Jarude (MDB). No entanto, o vereador tem se movimentado bem e pode dar muito trabalho na disputa por uma vaga no segundo turno. Se sua candidatura for mesmo confirmada, ele pode fazer uma dobradinha poderosa com Jéssica Sales no Senado. Um tem influência no Baixo Acre, outro no Juruá. Um vice de outra regional seria um golpe de mestre.

Aliança

Por falar em Jarude, o vereador postou hoje em suas redes sociais uma foto ao lado da também vereadora Michelle Melo com a seguinte legenda: “O bom é andar ao lado de quem também quer as coisas do jeito certo”! Para bom entendedor, meia palavra basta. Tem cheiro da aliança.

Dupla forte

Os dois vereadores são de longe os parlamentares de mais destaque no parlamento municipal. Se a união for pra valer, vão fazer muita falta na Câmara de Vereadores.

Cima

Vai ser inaugurado amanhã, em Brasileia, o Centro Integrado de Meio Ambiente (Cima) do Alto Acre. O órgão é ligado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a solenidade ocorrerá a partir das 9h da manhã, ao lado da Secretaria de Educação de Brasileia.