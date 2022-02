Confira dicas da Energisa para aproveitar o carnaval com segurança em casa

Com o cenário ainda de pandemia devido à Covid-19 e variantes, a maioria das cidades cancelou o Carnaval de rua. Contudo, famílias já se planejam para celebrar a data em pequenos encontros em casa. Mesmo no seu lar, é preciso estar atento para que o momento de alegria não se transforme em tristeza. Pensando nisso, a Energisa Acre preparou algumas dicas para a população evitar acidentes com a energia elétrica e aproveitar os dias de festa com tranquilidade em casa.

Por ser uma festividade muito popular, é necessário redobrar os cuidados com a segurança. “A recomendação da Energisa Acre é de atenção. Para curtir o carnaval em casa é preciso tomar cuidado, principalmente em locais que as pessoas vão utilizar extensão para iluminar os locais. A população precisa redobrar os cuidados e sempre ficar atenta ao uso correto da energia elétrica”, alerta o gerente de Operação da Energisa Acre, Anderson Rodrigues.

Água não combina com energia elétrica. É primordial ter muita atenção ao utilizar equipamentos eletrônicos ligados na tomada próximo a piscinas e lugares com água. Esteja atento às seguintes orientações:

Atenção ao uso do “T” (benjamim) para ligar aparelhos elétricos. A utilização do objeto pode dar origem a um curto-circuito ou princípio de incêndio, se houver sobrecarga na instalação elétrica. O correto é usar filtro de linha como opção para ligar vários equipamentos ao mesmo tempo;

Não se esqueça de verificar sempre a voltagem correta do aparelho antes de conectá-lo à rede elétrica. Observe o diâmetro dos pinos e jamais force a conexão deles em uma tomada. Também nunca retire qualquer pino dos plugues, isso pode causar sobrecarga e graves acidentes;

Cuidado ao utilizar aparelhos celulares carregando. Confira se o carregador é certificado, e procure não mexer no aparelho quando estiver carregando;

Evitar abrir geladeira e freezer de pés descalços. Procure usar calçados de borracha para manusear aparelhos ligados na tomada.

O gerente ainda orienta quais cuidados devem ser tomados em caso de choque elétrico. “Se alguém sofrer um choque dentro do seu imóvel, vá até o disjuntor do quadro geral e desligue a energia. Nunca toque na pessoa diretamente ou com outro objeto, pois você também levará uma descarga elétrica. E em seguida, ligue para o socorro médico para que avalie a pessoa que se acidentou”, informou.

Em caso de choques elétricos, ligue para o 192, telefone do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou para o 193, número de contato do Corpo de Bombeiros. Em caso de urgências envolvendo a rede elétrica, a Energisa deve ser avisada imediatamente para que os reparos sejam feitos de forma segura, por meio do 0800 647 7196.

Colisão em postes

Nesse período de festividade, é importante redobrar os cuidados no trânsito para evitar a colisão de veículos em postes, pois este tipo de acidente prejudica a população com a interrupção no fornecimento de energia, além disso o condutor do veículo pode sofrer consequências graves.

“Havendo esse tipo de situação em que após a colisão com poste ocorrer cabos rompidos em cima do veículo, a recomendação é não sair do ​mesmo até ter certeza que a rede elétrica está realmente desenergizada, pois nessa situação dentro dele, você estará totalmente seguro contra choques elétricos, por questões físicas, onde a tentativa de saída do veículo, pode ocasionar graves riscos de choques elétricos caso a rede não esteja desenergizada. Além do Samu e do Corpo de Bombeiros, é imprescindível que a Energisa seja imediatamente acionada para realizar todos os procedimentos com segurança. Quem for prestar socorro, deve também ficar afastado do veículo e acionar a Energisa”, orienta Anderson.

Tempo de economia

Nesse período do carnaval, também é possível economizar energia. Algumas maneiras de utilizar equipamentos podem ajudar a não aumentar o preço da conta de luz. Nesse momento de calor intenso e festejos o recomendado é não deixar a porta da geladeira e freezer abertos por muito tempo; evitar ligar as luzes durante o dia e priorize lâmpadas de led; tenha preferência pela ventilação natural do ambiente; e aproveite a companhia dos familiares para sair das telas. Confira outras dicas para o uso eficiente de energia com o Descomplicador https://youtu.be/LSIe-XRTFpE.

Atendimento

Para facilitar o contato dos clientes com a concessionária, a Energisa disponibiliza três canais digitais com atendimento 24 horas. Pelo aplicativo Energisa On, Whatsapp Gisa ou na agência digital os clientes podem solicitar os principais serviços oferecidos pela concessionária como mudança de titularidade, pedido de religação, informar falta de energia, parcelamento de débitos, pedido de ligação nova e segunda via. De forma prática e segura. A empresa ainda disponibiliza o pagamento de contas via PIX.

No período de carnaval a agência de atendimento presencial estará aberta na segunda-feira (28), porém fecha na terça-feira (01.03) devido ao feriado. O atendimento retorna normalmente na quarta-feira (02.03) a partir das 7h30.

Canais de Atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (68) 99233-0341

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800-647-7196