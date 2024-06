Céline Dion diz que luta contra doença incurável por causa dos filhos

A cantora Céline Dion revelou que encontra forças nos filhos para lidar com a Síndrome da Pessoa Rígida. Mãe de René-Charles, de 23 anos, e dos gêmeos Nelson e Eddy, de 13, ela foi diagnosticada com a doença incurável em 2022.

Em entrevista à People, ela lembrou que ficou viúva em 2016 e passou por processo difícil para superar a perda. “Mal conseguia andar em um ponto e estava perdendo muito da vida. Meus filhos começaram a perceber […] e expliquei para eles: ‘Vocês perderam o pai, mas a sua mãe tem uma condição neurológica, é diferente’. Não vou morrer, é algo com o qual vou ter que aprender a viver”, relatou.

Céline também compartilhou, em entrevista ao The Today Show, da norte-americana NBC, que sofre com espasmos na garganta e que isso a impede de controlar o tom de voz.

“É como se alguém estivesse te estrangulando, é como se alguém empurrasse suas cordas vocais. Você fica falando assim [imitando voz fina] e você não pode subir ou descer o tom. Vira um espasmo”, contou.

Ela disse ainda que os primeiros sintomas de espasmos foram na garganta, mas que logo eles se espalharam pelo corpo. Na conversa, ela falou sobre a sensação em áreas como abdômen, espinha e costelas.

Além dos espasmos, que costumam provocar dores, a Síndrome da Pessoa Rígida também desencadeia rigidez muscular. Assim, com o tempo, as pessoas costumam ter menos reflexos.

A SPR é uma doença neurológica que atinge uma pessoa a cada um milhão. A condição causa rigidez nos músculos do corpo e espasmos dolorosos. Em alguns casos, os tremores podem ser capazes de provocar rachaduras ósseas e crises de falta de ar.

Céline Dion ganhará um documentário, no Amazon Prime Video, com estreia prevista para 25 de junho

