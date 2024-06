Virginia antecipa Dia dos Namorados e se declara para Zé Felipe: “Alma gêmea”

A história do casal é marcada pela rapidez. Em 2020, Zé Felipe viu um vídeo da influenciadora no Tiktok e mandou uma mensagem para ela.

Depois de 15 dias, Virginia viajou para visitá-lo e, dois dias depois de se conhecerem pessoalmente, estavam namorando. Quinze dias após esse marco, decidiram morar juntos.

Após dois meses do início do relacionamento ela descobriu a primeira gravidez, de Maria Alice, e, com cinco meses de compromisso, se casaram. No momento, além das duas filhas, a empresária está grávida de sete meses de seu terceiro filho com o cantor, José Leonardo.