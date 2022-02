Dois dias depois da Patrulha Maria da Penha ser lançada em Brasileia, vereador é preso e “inaugura” serviço

Lupi

Ex-ministro do governo Lula (PT) e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi apareceu hoje em uma postagem do deputado estadual pedetista Luiz Tchê. Na imagem, aparecem Luiz Tchê, Carlos Lupi, e mais duas pessoas em um ambiente que parece ser um restaurante. Na legenda, o deputado pelo Acre e ex-presidente estadual da sigla, diz que o momento registrado foi referente ao último encontro que ele teve com Lupi. “Teremos um PDT cada vez mais fortalecido, 2022 será um ano de muitas construções positivas”, escreveu.

Startou

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) já startou sua pré-campanha pela recondução à Câmara Federal. Nas redes sociais, o deputado postou um #TBT com uma produção pra lá de profissional em que relembrou parte de sua trajetória política no Acre, desde quando assumiu a prefeitura da Capital. Se na pré-campanha o deputado já está investindo em uma boa comunicação, para a campanha propriamente dita é de ser esperar super produções.

Pitaqueiros

Por falar em comunicação e marketing político, não tem nada mais chato pra quem trabalha no ramo do que escutar os pitacos de produção de conteúdo dos apoiadores do político. É tanta ideia mirabolante e sem pé nem cabeça que se o filtro da equipe não tiver ativado, derruba qualquer reputação. Não tem candidatura que resista a uma comunicação sem planejamento e baseada somente nas ideias dos pitaqueiros de plantão.

Sem federação

O Republicanos informou hoje em seu site oficial que não pretende se “federar” com nenhum outro partido para disputar as eleições deste ano. A posição do partido vai no rumo contrário da maioria das siglas, que por sobrevivência ou por questões estratégicas tem procurado usar essa nova fórmula pra conseguir bons resultados nesta eleição. Vai ficar difícil pro Republicanos conseguir eleger representantes do partido caminhando sozinho.

Bafafá

Lá em Brasileia o assunto do dia foi a prisão do vereador Rogério Pontes (Pros) por descumprimento de medida protetiva. A prisão ocorreu ontem, mas o burburinho só ganhou fôlego hoje.

Maria da Penha

Essa não é a primeira vez que o vereador é preso por questões conjugais. Da outra vez a causa da detenção foi violência doméstica. O curioso é que patrulha Maria da Penha foi lançada da última segunda-feira (7) em Brasileia e ontem o vereador já “inaugurou” os serviços da equipe policial.

Já foi solto

O vereador não passou muito tempo detido, é pouco tempo depois da prisão, o MPAC pediu a soltura dele em razão de falta de inconsistência no pedido de prisão.

Tucanos

A pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar (Sem partido), ganhou de forma oficial o apoio do PSDB. O apoio que já era dado como certo, recebeu agora as bênçãos do presidente nacional do partido, o deputado federal Bruno Araújo (PE).

CZS/Pucallpa

Por falar em Bittar, hoje o senador Márcio Bittar (UB) apareceu em um vídeo ao lado do também senador Flávio Bolsonaro defendendo a construção da estrada que vai ligar Cruzeiro do Sul à Pucallpa. Segundo o senador carioca, que é filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), o seu pai tem “total interesse” na obra.