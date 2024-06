Acompanhada do marido, Fabiana Justus tem alta médica

Nesta quinta-feira (13/6), Fabiana Justus comemorou a alta médica. A filha de Roberto Justus usou as redes sociais para anunciar que estava deixando o hospital após dois dias de internação. Ela trata uma leucemia e realizou um transplante de medula óssea há 63 dias.

“De alta”, escreveu na legenda de um story onde aparece de braços abertos, sorridente. Acompanhada do marido, o empresário Bruno Levi D’Ancona, com quem tem duas filhas gêmeas, Fabiana fez questão de registrar uma selfie no elevador, no momento que saía da unidade saúde.

A influenciadora precisou retornar ao hospital na última terça-feira (11/6), e na ocasião, a moça explicou que os especialistas já haviam lhe alertado: “Meus médicos falaram que é muito comum pós transplante, que a maioria dos pacientes tem que internar pra tratar algo, pelo menos uma vez”.

Nessa quarta-feira (12/6), Dia dos Namorados, Fabiana fez uma declaração para Bruno, lembrando que a data estava sendo comemorada pela vigésima vez:

“Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença… sempre JUNTOS! Temos que comemorar sempre a nossa sorte por termos nos encontrado cedo e por termos tantas coisas lindas para viver juntos ainda. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, o nosso relacionamento é lindo. É a beleza no meio de qualquer caos. Eu te amo! Meu porto seguro!”, se orgulhou.