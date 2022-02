“Eu vou matar”, gritou agressor ao invadir casa e esfaquear 5 pessoas

O homem de 35 anos que invadiu uma casa em Samambaia Norte e esfaqueou quatro mulheres e uma criança, na noite desse sábado (5/2), disse, após ser preso, que queria matar a esposa dele, Eudicilene de Sousa Barros, 50, porque ela falou que iria “pegar todo mundo”, durante uma discussão entre o casal.

Identificado como Adenilson Santos Costa (foto de destaque), ao chegar detido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), ele confessou o crime. No momento da prisão realizada pela Polícia Militar do DF (PMDF), ao ser questionado sobre a motivação das agressões, o homem respondeu aos policiais: “Deus que sabe”.

De acordo com o relato dele à Polícia Civil do DF, Adenilson e Eudicilene conviviam maritalmente há cerca de dois anos. O homem também afirmou que nunca havia agredido fisicamente a companheira anteriormente, “apenas com palavras”.