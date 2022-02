Gusttavo Lima conta novidade após Andressa Suita revelar: “vem outro menino”

Gusttavo Lima vem dando o que falar na web nesta quarta-feira, 2 de fevereiro. O motivo? O cantor sertanejo utilizou as suas redes sociais para contar uma novidade para lá de especial para todos os seus fãs e seguidores. Vale lembrar que, recentemente, Andressa Suita também utilizou o seu Instagram para fazer revelações sobre uma futura gravidez.

Sendo assim, inicialmente, Gusttavo Lima celebrou o seu sucesso. Desse modo, comunicou que ele já conta com mais de 10 milhões de ouvintes no Spotify. Além disso, fez mais revelações: 7 músicas no top 200; Nota de Repúdio, Não Me Arranha, Teste de Farmácia, entre outras.