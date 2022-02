‘Morreu e eu não dormi’: Estudante de Medicina ironiza paciente e é afastada do estágio

O Centro Universitário Cesmac publicou uma nota nas redes sociais em que informa ter iniciado um processo administrativo para investigar o caso. A universidade afirmou que a aluna cursa o nono período do curso de Medicina na instituição e cumpria estágio no regime de internato em uma unidade de emergência.

As postagens da jovem circularam em grupos de Whatsapp, nos quais a estudante foi criticada pela insensibilidade e exposição da paciente, até chegarem a direção do curso de Medicina onde ela está matriculada.

O caso aconteceu na Unidade Mista Dr. José Carlos Gusmão. Na foto, que foi publicada nos stories da conta do jovem no Instagram, ela exibiu o nome da paciente e escreveu: “Faltando 10 min para minha hora de dormir, chega mulher infartando e com edema agudo no pulmão e agora já passou 1h30 da minha hora de dormir. Tô puta”.

Uma estudante de medicina de Alagoas, que não teve sua identidade revelada, foi suspensa do estágio na rede de saúde pública do município de Marechal Deodoro, após ironizar a morte de uma paciente nas redes sociais. O episódio aconteceu nesta terça-feira.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!