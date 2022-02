Na Sefaz e acompanhado de pecuaristas, Tchê pede redução do ICMS nas operações com bezerros no Acre

O deputado estadual Luís Tchê, acompanhado de pecuaristas, participou de uma reunião na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), para tratar da pauta e da alíquota do bezerro.

O parlamentar pediu ao secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Gomes, e ao diretor de administração tributária, Israel Monteiro, que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) seja reduzido nas transações com bezerros, assim como foi feito nas operações com o boi gordo.

“A venda do bezerro antecipa a arrecadação da receita em dois anos, isso faz a economia do nosso estado girar”, iniciou Luís Tchê.

O deputado enfatizou também, que essa luta é pela pecuária acreana, sem distinção. “Precisamos garantir o incentivo tributário para todas as operações, sem exceção. Do boi gordo ou magro, da vaca gorda ou magra e, sobretudo, do bezerro e da bezerra”, completou.

Os pecuaristas, por sua vez, argumentaram que o momento é temerário, que há um refluxo no mercado de compra e vendas de bezerros no Acre, em virtude disso, é necessário estender o incentivo tributário”.

“Nós somos parceiros, somos parte importante do mecanismo econômico do nosso Estado e precisamos de um gesto do governo. Os pecuaristas estão estrangulados e uma atitude precisa ser tomada com urgência”, defendeu um dos pecuaristas.

O representante da Sefaz garantiu que a equipe técnica do governo vai buscar uma solução para a demanda.

“Vamos tentar o convênio pra a redução do ICMS, além de chamar a equipe técnica para fazer um estudo da pauta e melhorar a situação dos pecuaristas”, finalizou Clóvis.