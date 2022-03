1° Circuito Acreano de Taekwondo será realizado no Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping recebe neste sábado, 19, o 1º Circuito Acreano de Taekwondo. O evento conta com a participação de mais de 80 atletas e terá disputas nas modalidades Kyorugui, Poomsae e Hanmadang. Além disso, a competição faz parte do calendário da Liga Acreana de Taekwondo de 2022. A programação contará com oficinas de Taekwondo infantil.

Segundo o mestre Levy Azevedo, presidente da Liga Acreana, a pontuação dos candidatos nas categorias Kyorugui e Poomsae serão utilizadas no ranking estadual para que seja formada a seleção acreana de 2022, que irá disputar a Copa América de Taekwondo em São Paulo, e o Campeonato Brasileiro, na cidade de Salvador (BA).

Por estar sempre de portas abertas para receber esse tipo de evento, o shopping receberá no dia da competição um diploma de “Amigo do Esporte”. A honraria será entregue pelo mestre Levy Azevedo em nome da Liga Acreana de Taekwondo. Azevedo ainda enfatiza que são muito gratos ao shopping pela parceria. “Os eventos que fizemos no espaço sempre fizeram sucesso”, finaliza.