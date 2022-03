Adolescente morta e enterrada no quintal de casa tinha sinais de estrangulamento e mais de 20 facadas no pescoço, aponta delegado

Laryssa Victória, adolescente morta e enterrada na casa do assistente social Ronaldo dos Santos Lira, em Ouro Preto do Oeste (RO), tinha marcas de estrangulamento e mais de 20 perfurações na região do pescoço, apontou o delegado responsável pelo caso, após os exames de necrópsia. Segundo Niki Locatelli, o estrangulamento aconteceu com algo parecido com fio ou cadarço.