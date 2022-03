Bolsonaro pede que Petrobras reduza preço dos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro cobrou nesta terça-feira (15) que a Petrobras acompanhe a queda no preço do petróleo no mercado internacional e diminua o preço dos combustíveis no Brasil. Bolsonaro disse que “com certeza” a empresa fará isso.

“Estamos tendo notícia que nos últimos dias o preço do petróleo lá fora tem caído bastante. A gente espera que a Petrobras acompanhe a queda do preço lá fora. Com toda certeza ela fará isso daí”, discursou Bolsonaro, em cerimônia no Palácio do Planalto.

O petróleo teve forte recuo nesta terça e foi negociado abaixo de US$ 100, diante do aumento de casos de Covid na China e o isolamento de milhões de pessoas no país, o que pode indicar uma desaceleração da economia local e efeitos na recupereação mundial, já afetada pela guerra na Ucrânia.

Depois, o presidente voltou ao tema e, de forma irônica, chamou a Petrobras de “querida” e disse que a empresa teve “sensibilidade” ao não esperar para anunciar o reajuste realizado na semana passada.

“E espero que a nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade ao não nos dar um dia (antes de anunciar o aumento), ela retorne aos níveis de semana passada os preços do combustível no Brasil”, completou.