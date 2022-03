Boninho posa com Fernando Fernandes, novo apresentador do ‘No Limite’

O diretor global Boninho, se reuniu na tarde de hoje, com o ex-BBB e novo apresentador do “No Limite” (TV Globo), Fernando Fernandes. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais do marido de Ana Furtado.

“Começando os trabalhos para o ‘No Limite’. Fala se a gente não está animado com isso? Bora, Fernando”, legendou Boninho na publicação.

26 anos com Ana Furtado

O diretor global Boninho, de 60 anos, se declarou para a esposa, a apresentadora Ana Furtado, de 48. Nas redes sociais, Boninho celebrou o aniversário de 26 anos de união com a artista. Eles são pais de Isabella, de 14 anos.

“Ana é meu porto seguro, minha amiga, companheira, minha paixão. Ela me faz bem e me faz sorrir. Dançamos, treinamos e nos divertimos juntos. É o amor da minha vida, minha luz. Amiga e inspiração. Gostamos das mesmas coisas e dividimos nossas diferenças. Adoro acordar ao lado dela e morro de saudades quando estou longe”, iniciou o diretor do “Big Brother Brasil”.

“Amo cada minuto de nossas vidas e faço planos para o nosso futuro. Vamos ficar juntos a vida toda, esse é o meu sonho, nosso destino. Ana, meu amor, você é minha vida. Que sorte a minha ter sido escolhido por você. Você me transformou, me fez melhor, me fez abrir meu coração”, finalizou.