Concurso Receita Federal: “A estimativa de vagas é insuficiente”, comenta presidente do Sindifisco

A expectativa pela autorização de um novo concurso Receita Federal aumenta. Com a previsão de autorização para o final de março, a seleção promete oportunidades para auditores fiscais e analistas tributários.

Para falar um pouco mais sobre o próximo edital, a equipe do Direção Concursos entrevistou o atual presidente do Sindifisco, Isac Falcão, eleito há dois meses como dirigente do sindicato.

Confira abaixo os principais tópicos conversados:

Direção Concursos: Qual a atual situação de um novo concurso Receita Federal na visão do Sindifisco?

Isac Falcão: No dia 12 de janeiro, a nossa Assembleia de Auditores Fiscais aprovou a inclusão do pedido de um novo concurso público na nossa pauta de reivindicações. Isso foi absolutamente necessário, porque nós precisamos de mais auditores fiscais nos postos de fronteira para promover o controle aduaneiro. É muito fundamental este controle para a proteção da sociedade brasileira, não somente para proteger de produtos que não sejam bons para a saúde, mas da concorrência desleal de produtos que não pagaram os impostos.

Direção Concursos: Os próximos aprovados, então, devem ser lotados em região de fronteira?

Isac Falcão: A tendência é que sejam lotados em região da fronteira. O secretário da Receita Federal informou que o ministro compartilhou com ele um cronograma para até o final de março, fazer a aprovação do concurso. Comenta-se na Receita de que seria para 230 auditores fiscais. A estimativa é insuficiente para a necessidade do Brasil. Se você considerar que já tivemos um quadro de 12 mil auditores fiscais e, hoje, estamos com 7 mil, estes 230 repõe 5% da diferença que ocorreu nos últimos anos. É um quantitativo pequeno, especialmente para preenchimento nas fronteiras. Então, acredito que sim, que os 230 serão lotados na região da fronteira.

Direção Concursos: O prazo previsto de nomeações é para 2023?

Isac Falcão: Caso tenha um concurso público, as nomeações seriam para 2023. Agora, nos resta esperar se a autorização sairá em março.

Direção Concursos: Em quais outras pautas o Sindifisco vem trabalhando que pode beneficiar os próximos aprovados?

Isac Falcão: As pautas que beneficiam a Receita Federal e o país. Nós precisamos de uma Receita Federal que funcione e bem equipada. Nós tivemos um corte orçamentário de R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 600 milhões em Tecnologia da Informação e R$ 600 milhões em outras áreas. Isto precisa ser recomposto, porque este orçamento é absolutamente insuficiente para o funcionamento da Receita Federal. Além do concurso público, a recomposição do orçamento é outro ponto fundamental. Outra pauta é a instituição do Comitê Gestor do Bônus de Eficiência. É necessário um decreto para regulamentar esse comitê gestor e a lei previu até março de 2017 e até hoje ele não foi. Essas são nossas três pautas.

Direção Concursos: Qual perfil de servidor a Receita Federal busca neste próximo concurso?

Isac Falcão: O auditor fiscal trabalha em diferentes funções e tem diferentes competências a serem exercidas na Receita Federal. Quando a Receita Federal admite as pessoas, ela precisa que a pessoa esteja preparada para exercer estas diferentes tarefas, nas várias linhas de atuação. A gama de ações que a gente pratica no exercício do nosso cargo é muito grande, por isso a formação necessária é muito vasta.

Direção Concursos: Pode nos elencar alguns motivos por que se dedicar para o concurso Receita Federal?

Isac Falcão: Quando a gente vê as pessoas no dia-a-dia, vemos que as pessoas precisam e demandam do serviço público. Elas querem viver em uma região mais segura, querem tomar vacina, querem ter acesso a boas universidades públicos. Tudo isto é custeado com recursos públicos, que são arrecadados e fiscalizados pelo auditor fiscal. Então, a contribuição que o auditor fiscal traz para sociedade brasileira é muito grande. Articular isso, fazer com que cada pessoa pague o que deve pagar, ser um agente desta necessária distribuição do custeio dos serviços públicos é algo gratificante, faz com que a gente sinta que está fazendo algo importante. O trabalho de auditor fiscal é muito gratificante e oferece muitas possibilidades de atuação.

Veja a entrevista na íntegra abaixo:

Resumo concurso Receita Federal