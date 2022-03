Concursos Fiscais 2022: saiba quanto é o salário de um Auditor

Os concursos para as carreiras Fiscais estão vindo com força total em 2022! São inúmeros certames previstos, autorizados e com editais já publicados em diversos Estados do país. A carreira de Auditor Fiscal é uma das mais cobiçadas pelos concurseiros devido às altas remunerações oferecidas pelos órgãos (concurso 2022).

Você sabe quanto é o salário de um Auditor Fiscal?

Pensando nisso, o Direção Concursos preparou um estudo e vai revelar quais são as remunerações iniciais dos cargos de Auditor Fiscal das Receitas Estaduais. Os dados foram coletados no Portal de Transparência de cada Estado.

É importante ressaltar que, nesta análise, eventualmente, não são consideradas algumas parcelas variáveis dos vencimentos do servidor. Além disso, é bastante comum que tais remunerações sejam diminuídas em função dos tetos Estaduais.

Confira, a seguir, o quadro com as remunerações iniciais e remunerações médias para o cargo de Auditor Fiscal em cada Estado do país:

Concursos previstos para o cargo de Auditor Fiscal – 2022

Receita Federal

Um pedido de novo concurso Receita Federal foi realizado e, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o certame já está confirmado. A expectativa é que a autorização do concurso aconteça até o final de março e a nomeação dos aprovados seja feita em 2023.

Estão previstas 699 vagas para os cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, com remunerações iniciais de R$ 21.029,09 e R$ 12.142,39, respectivamente.

Sefaz AL – concurso 2022

O último concurso Sefaz AL (Secretaria da Fazenda de Alagoas), realizado em 2021, realizou recentemente a nomeação dos aprovados no certame. Foram 35 vagas para os cargos de Auditor de Finanças e Auditor Fiscal, com salários iniciais que podem chegar a R$ 9.471,42.

Ainda não há previsão para realização de novo certame, porém, segundo o secretário de fazenda e representante do órgão, George Santoro, poderá acontecer a partir de 2023, na próxima gestão.

Sefaz DF – concurso 2022

Foi anunciado pelo secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, novo concurso Sefaz DF, a ser realizado em 2022. O certame contemplará a área de Tecnologia da Informação: “Devemos fazer outro concurso para Auditor de Receita, na área de Tecnologia”, anunciou o secretário. Apesar da expectativa, ainda não existem datas concretas ou informações a respeito do quantitativo de vagas disponibilizadas no próximo edital.

O cargo de auditor fiscal da receita distrital exige formação em nível superior e paga uma remuneração inicial de 14.970,00, para uma jornada de trabalho semanal de 40h.

Sefaz BA – concurso 2022

O edital do concurso Sefaz BA (Secretaria de Fazenda da Bahia) já foi publicado e as inscrições poderão ser realizadas até 7/4, através do site da banca (FGV). A taxa para se inscrever é de R$ 150,00 e a provável data de realização das provas objetivas é 5/6. São 49 vagas para agente de tributos estaduais, com remuneração inicial de até R$ 10 mil.

Sefaz MT- concurso 2022

O novo concurso Sefaz MT está previsto para ser realizado em breve. A comissão responsável pela seleção pública já está formada desde fevereiro para organizar os trâmites de abertura do certame. Os próximos passos serão a escolha da banca avaliadora para, então, acontecer a publicação do edital.

Ainda não existe perspectiva do quantitativo de vagas a serem ofertadas no concurso Sefaz MT, mas sabe-se que atualmente existem 540 cargos vagos na carreira de Fiscal de Tributos.

Sefaz MG – concurso 2022

Um novo concurso Sefaz MG (Secretaria de Fazenda de Minas Gerais) também está previsto para acontecer em 2022. O presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais (Sinfazfisco), Hugo René, explicou à equipe de jornalismo do Direção Concursos que o processo para o certame está em andamento e a expectativa é que sejam ofertadas 300 vagas para o cargo de Auditor Fiscal.

Sefaz PR – concurso 2022

O concurso Sefaz PR (Secretaria de Fazenda do Paraná) foi anunciado e está com a comissão formada desde 2021. Segundo o Diretor-Geral do órgão, Eduardo Castro, a diretoria geral trabalha para que o processo caminhe com brevidade. Somente após o trâmite do processo que será possível realizar a escolha da banca e, posteriomente, a publicação do edital.

Sefaz RJ – concurso 2022

Foi autorizado o novo concurso Sefaz RJ (Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro). Apesar disso, ainda estão sendo realizados os trâmites iniciais para a publicação do edital. Segundo a secretaria, um “estudo interno das áreas e especialidades que serão necessárias para suprir a demanda de servidores” ainda precisa ser realizado. A expectativa é que sejam ofertadas 50 vagas de níveis médio e superior.