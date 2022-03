Datena diz que faria pior do que Will Smith: “Eu socaria o Chris Rock”

“Se o cara tirar sarro da minha mulher na minha frente ali, não sei se agiria diferente. ‘Ah, mas era o Oscar’, pode ser no Oscar, no Zé, no Antônio. Ele defendeu a mulher dele. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Está arriscado a levar um tapa na orelha também”, prosseguiu o jornalista.

átia argumentou que o ator poderia ter exposto sua revolta de outra forma: “Acho que o Will Smith perdeu a oportunidade de ir para o palco e falar: ‘Olha, na verdade ele não sabe o que está dizendo, ela passou por isso, isso, isso…’, daria um tapa com luva de pelica’”.

Durante conversa com a colega Cátia Fonseca, Datena considerou “pesada” a piada de Chris Rock ridicularizando o visual de Jada Pinkett Smith, que decidiu raspar a cabeça em razão da alopecia, condição que provoca queda repentina de cabelo em grandes quantidades . O marido, Will Smith, se aproximou do comediante e lhe desferiu um tapa no rosto.

Achou que Will Smith exagerou ao estapear Chris Rock ? José Luiz Datena revelou que teria feito pior. No Brasil Urgente desta segunda-feira (28/3), o apresentador comentou a agressão na noite do Oscar e disse que teria socado o comediante se ele desrespeitasse sua mulher, Matilde, com quem está casado há 45 anos.

