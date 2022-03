“Dois lados do riacho que se unem com uma ponte”, diz secretário sobre Gladson e Mazinho

Durante a assinatura da ordem de serviço da construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco em Sena Madureira, nesta quinta-feira (24), o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar, fez uma homenagem ao governador Gladson Cameli e ao prefeito Mazinho Serafim ao ler um texto que produziu há 8 anos.

A história curta trata de uma ponte que liga dois lados de um riacho. O gestor fez uma analogia à reconciliação entre o prefeito e o chefe do executivo acreano.

“Vocês são dois lados do riacho que se unem com uma ponte. Me sinto emocionado com esse momento tão importante para a história de Sena”, destacou.

“É mais do que uma ponte. Se trata de uma vitória”, continuou Alencar.

Cirleudo é um dos responsáveis pela união entre os políticos. Mazinho decidiu na semana passada voltar à base de apoio à reeleição do governador.