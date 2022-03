Em nota, Governo do Estado nega hipótese de “toque de recolher” no Acre

“O Governo do Estado tranquiliza a população, descartando qualquer hipótese de “toque de recolher”, no âmbito do território acreano”, diz trecho.

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), da Polícia Militar (PMAC) e da Polícia Civil (PC), diante de matéria jornalística local intitulada

“Facção aborda comerciantes de Rio Branco e “decreta” toque de recolher após morte de faccionado”, vem a público informar que:

Diuturnamente, as Forças de Segurança do Estado trabalham, subsidiadas por seus órgãos de inteligência, no sentido de prevenir e reprimir atos provenientes de organizações criminosas e de demais tipos de delitos.

Nesse sentido, a PMAC concentra suas ações nas áreas críticas, de maior tendência criminal, com a distribuição de policiamento, ordenada de acordo com as estatísticas criminais. No mesmo diapasão, a Polícia Civil vem desencadeando suas operações policiais nos locais em que a análise criminal aponte o crescimento da violência.

No âmbito do ambiente prisional, os Núcleos de Inteligência da Polícia Penal vêm intensificando o trabalho de fiscalização nos presídios e, juntamente com as demais forças, realizando o acompanhamento daqueles que se encontram em regimes prisionais mais brandos.

Dessa forma, o Governo do Estado tranquiliza a população, descartando qualquer hipótese de “toque de recolher”, no âmbito do território acreano.

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

Paulo César Gomes da Silva

Comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre

Josemar Moreira Portes

Delegado-Geral de Polícia Civil

Arlenilson Barbosa Cunha

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre