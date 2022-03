Em Sena Madureira, Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio

No final da tarde desta quinta-feira (24), a Polícia Civil prendeu em flagrante, em uma residência localizada no bairro Praia do Amarilho, A. R. dos S. de 19 anos, responsável pelos disparos de arma de fogo contra o menor V. M. da S., de 17 anos, que encontra-se em observação no Hospital de Sena Madureira. O crime ocorreu na última quarta-feira (23).

O trabalho investigativo da Polícia Civil foi realizado pela equipe do delegado Leonardo Meyohas com apoio do delegado Marcos Frank e de policiais da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) o que possibilitou identificar o autor dos disparos que atingiu o jovem de 17 anos.

O investigado é natural do município de Boca do Acre, no Amazonas, com passagem pela pousada do menor e é integrante de uma organização criminosa que age na região. A motivação do crime de homicídio tentado está sendo apurada pela autoridade policial no município de Sena Madureira.

A Polícia Civil vem intensificando as ações de combate a criminalidade nas regionais do Vale do Juruá, Purus/Envira, Tarauacá/Feijó no sentido de investigar ações criminosas cometidas por membros de organizações como tráfico de drogas, roubo e homicídios.