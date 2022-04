Emenda que eleva percentual de reajuste para os servidores a 10% é aprovada em Comissão da Aleac

Na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre, na noite desta quinta-feira (31), os deputados estaduais aprovaram a emenda modificativa coletiva proposta pelos deputados de oposição e independentes, que prevê mudanças no projeto de lei do Executivo que versa sobre a remuneração dos servidores públicos do Acre.e agora seguirá para votacão no Plenário, ainda nesta noite.

A proposta do Governo prevê 5,42% de aumento salarial para todos os servidores públicos do Estado do Acre.

A emenda parlamentar quer elevar para 10,06%.

A emenda conta com 10 assinaturas: Jenilson Leite, Edvaldo Magalhães, Daniel Zen, André da Droga Vale, Fagner Calegário, Chico Viga, Neném Almeida, Antônia Sales, Roberto Duarte e Jonas Lima.

A justificativa dos deputados e que a inflação do ano passado fechou em 10,06% e a proposta do Governo não corrige esse percentual.

O que disseram os deputados

Nenem Almeida: “Os deputados que assinaram essa emenda coletiva estão de parabéns e eu peço aos outros que votem a favor no Plenário, pois 10% ainda é pouco”.

Edvaldo Magalhães: “A Assembleia usou esse número para ajustar os salários da Casa e foi aprovado por unanimidade e assim, convido todos que votaram a favor do reajuste da Casa, para votarem a favor dessa emenda”.

Roberto Duarte: “O projeto de lei que veio do Estado não fala de estudo de impacto financeiro, a única informação é um índice absurdo de 5,42% de reajuste. Estamos aqui ajudando a corrigir e também ao governador para recompor a sua palavra com os servidores. Peço ao deputados que tenham sensibilidade e votem favorável a essa emenda”.

Jenilson Leite: “Só queria dar um destaque aos deputados que não viraram meros carimbadores e questionaram as matérias enviadas pelo Governo, pois a maioria dos projetos foram modificados. O servidor público foi o ente mais sacrificado, no meio de uma pandemia, tanto os da educação, quanto os da saúde segurança. E peço a sensibilidade dos deputados para se sensibilizarem com a lutando servidores e aprovarem essa emenda”.