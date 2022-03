Homem encapuzado e com tiro na cabeça é encontrado no Segundo Distrito de Rio Branco

Um homem ainda não identificado, de aproximadamente 30 anos de idade, foi encontrado encapuzado e com um tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira (28), na rua Antônio Francisco, no Residencial Rosalinda, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição foi acionada por moradores da região para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegar na rua Antônio Francisco, os PMs acabaram encontrando o homem caído sozinho em via pública, com um capuz na cabeça, e ao tirar o objeto que cobria o rosto da vítima, havia uma marca de um tiro na cabeça. As mãos dele ainda estavam com luvas cirúrgicas, uma chave de fenda e um alicate, levando a entender que se tratava de um assaltante, que acabou ferido ao tentar invadir alguma residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que esteve no local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, com a perda de 70% da massa encefálica.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento. A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).