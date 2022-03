Ídolo do Botafogo, Seedorf surpreende e anuncia mudança de religião

O ídolo do Botafogo, Clarence Seedorf, com passagem de sucesso pelo Real Madrid, Ajax, Sampdoria, Inter de Milão e Milan, surpreendeu e anunciou por meio de seu perfil no Instagram que se converteu ao islamismo, e o fez em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

“Agradecimentos especiais a todas as mensagens simpáticas em comemoração ao meu ingresso na família muçulmana. Estou muito feliz e satisfeito por me juntar a todos os irmãos e irmãs ao redor do mundo, especialmente minha adorável Sophia (esposa Sophia Makramati), para esta decisão., que me ensinou mais profundamente o significado do Islã”, afirmou.