Jojo Todynho revela que abandonou igreja e detona “crentes de verdade”

A cantora estava frequentando uma igreja próxima à sua mansão no Recreio, no Rio de Janeiro

“Como vocês são puros e só vocês são crentes de verdade, pronto vou continuar no mundo e vou continuar fazendo o meu trabalho. Maldita hora que eu fui dividir com vocês que estou indo a igreja (não irei mas). Ah, senhor tenha misericórdia de mim, eu não tenho paciência…”, desabafou.

“Não quero mais saber de igreja. As pessoas, em vez de te dar forças, elas ficam te limando mais. Então, agora eu vou ficar do jeito que o mundo gosta. Crentes descansem, tá?”, pediu ela.

