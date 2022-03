Menina de 3 anos tem olho mordido por rato enquanto dormia

Uma menina de 3 anos foi atacada por um rato, dentro da casa onde mora com a família, em Santa Maria. O caso aconteceu na madrugada do último domingo, enquanto a pequena dormia. Assustada com o grito da filha, a mãe da criança, Cintia D’arc Motta, correu e encontrou a menina ensanguentada. A mulher pediu ajuda e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Pensei que minha filha iria perder a visão dela. Quase morri de ver uma cena incrível dessas”, disse a mãe, nas redes sociais. O caso viralizou em grupos de moradores de Santa Maria, nos quais dezenas de comentários prestavam solidariedade a Cintia e à filha.

“Aqui na 308 tem vários problemas, principalmente vindo do esgoto. Ratos, baratas e principalmente escorpião. Mês passado minha filha foi picada por um escorpião. Mantemos tudo limpo – quintal, casa –, mas mesmo assim entra. Melhoras aí para essa princesa”, disse uma moradora da região, relatando a própria experiência.

Confira imagens do ataque:

A suspeita de Cintia é que o rato tenha vindo de um amontoado de lixo que fica próximo à casa dela, na Quadra 308. O roedor entrou na residência, subiu na cama em que a criança dormia e atacou a parte externa do olho.