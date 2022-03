Podcast “Falar-Art” entrevista influenciadora Paulinha Oliveira e empresária Sandra Pinheiro nesta terça

O podcast “Falar-Art Cultura e Variedades”, do artista acreano Tony Ferreira, já tem novos entrevistados garantidos para o próximo episódio: a influenciadora digital Paulinha Oliveira e a empresária Silvana Pinheiro.

O programa, que estreou no último dia 22, será exibido sempre às terças-feiras. O novo episódio está programado para começar às 18h da próxima terça (29) e será exibido pelo canal no podcast no Youtube.