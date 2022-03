Rio Branco e Náuas fazem duelo de “alto risco” por vaga no returno

Com aproveitamento de 58,3% dos pontos disputados, o Rio Branco tem jogo pra lá de decisivo neste sábado (26), às 17h, no estádio Florestão, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Acreano 2022. O adversário do Estrelão será o Náuas. O time do Vale Juruá entra em campo com 41,7% de aproveitamento, mas uma vitória contra os atuais campeões será suficiente para o time do técnico/presidente Zacarias Lopes seguir no torneio.

Será um jogo difícil, diz volante estrelado

A partida para ambos os lados é tratada como uma decisão. O Rio Branco lidera a chave A com 7 pontos, mesma pontuação da Adesg e Plácido de Castro, mas o time estrelado apresenta melhor saldo de gols. O volante estrelado Jackson explica que o confronto deste sábado diante do Náuas está sendo encarado no CT do José de Melo como uma decisão. O volante acredita num jogo bastante complicado pela situação que as duas equipes chegaram na última rodada do turno classificatório. “Será um jogo difícil, mas vamos focar a vitória. Neste momento a concentração é um fator importante, principalmente pela precária do gramado do Florestão”, comentou o volante à reportagem do programa “Lance Esportivo”, da Rádio Difusora Acreana.

O técnico Marcelo Brás para o jogo decisivo contra o Cacique poupou os titulares do jogo-amistoso do meio de semana na cidade de Epitaciolândia. Brás não divulgou a escalação do Estrelão para encarar o Cacique, mas a tendência seja ele colocar em campo o mesmo time que iniciou a partida do último domingo (20) contra o Galo Carijó.

Uma vitória ou um empate neste sábado contra o Cacique do Juruá bastará para o Estrelão carimbar vaga no returno do Campeonato Acreano 2022.

Só a vitória interessa ao Cacique

Com cinco pontos ganhos e ocupando a quinta colocação na tabela de classificação do grupo A, o Náuas entra em campo desse sábado (26) precisando superar o Rio Branco para avançar ao returno do Campeonato Acreano 2022. O técnico do Cacique, Zacarias Lopes, fez na tarde dessa sexta-feira (25), no campo do Calafate, os últimos ajustes na equipe nauense. O meia Felipinho explicou à reportagem do programa “Lance Esportivo”, da Rádio Difusora Acreana, que todos no elenco do Náuas estão encarando o duelo diante do Estrelão como uma verdadeira decisão. “Vamos buscar durante o transcorrer da partida dá o nosso melhor para ajudar o Náuas nesta missão importante de avançar de fase no Campeonato Acreano”, pontuou o meia.