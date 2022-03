Secretário diz que decisões federais fizeram reajuste dos servidores no AC ser menor do que previsto; entenda

O secretário de Planejamento do Acre, coronel Ricardo Brandão, foi o entrevistado do ContilNet esta semana. Brandão esclareceu alguns pontos sobre o reajuste anunciado na semana passada pelo Governo do Acre aos servidores públicos.

O secretário explicou como foi feito o cálculo para chegar ao percentual de 5,42% que contemplará 51.248 trabalhadores estaduais ativos, inativos e pensionistas. O planejamento, de acordo com Brandão, era que essa porcentagem fosse maior, acompanhando a inflação, mas a decisão do início deste ano do Governo Federal, de diminuir o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) o que impactou em uma perda de R$ 26 milhões, acarretando um recuo do Estado que pretendia equiparar o reajuste à inflação.

“Isso faz com que o Governo responsável tenha que rever seu planejamento para não tomar decisões que poderão impactar no futuro”, disse.

Segundo o coronel, a proposta será encaminhada para a Assembleia Legislativa nesta semana e deve ser votada até o dia 2 de abril, data limite no calendário eleitoral. “O atual valor mensal da folha de pagamento saltará de R$ 283 milhões para cerca de R$ 312 milhões”, disse.

Além do reajuste, Saúde e Educação receberão complementos, que o secretário detalha na entrevista onde falou ainda a respeito das greves que movimentaram a semana no estado. Saúde, Segurança e Educação estão insatisfeitos com as propostas.

Assista: