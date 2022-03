Treinadora ucraniana é “enterrada viva” e choca em meio à guerra

ambém diretora do Spartak Kharkiv e do departamento regional de Kharkiv, ela ficou presa durante duas horas, até ser resgatada por um voluntário que a ouviu gritar por socorro.

“Estou viva, parcialmente segura e muito chateada”, escreveu Morozva, em um e-mail endereçado à Federação Ucraniana de Natação, com uma fotografia sua onde é possível ver parte dos ferimentos.

Em seguida, ela relatou o momento em que viveu. “Rezei a todos os deuses, em todas as línguas que conheço. Não conseguia me mexer e chorei ao pensar que morreria enterrada viva”, descreveu Morozova.

Apesar do susto, ela não vai desistir e seguirá tentando defender o seu país do ataque russo. “Estava no prédio, trabalhando como voluntária, dava as refeições para os soldados, e vou continuar a fazer. Não posso ficar à margem. Este é o meu país”, apontou.